Ex-BBB Nego Di perde 30kg e mostra antes e depois: ‘tinha medo de morrer’

Nego Di, do Big Brother Brasil 2021, passou por uma transformação no físico e mostrou o resultado aos seguidores nas redes sociais. O humorista que foi ‘cancelado’ durante o reality show exibiu o antes e depois, com direito a pose fitness e ‘gominhos’ na barriga. Ele afirma que começou a perder peso porque ‘tinha medo de morrer’ da forma como estava levando a vida. Os trinta quilos se foram após meses de esforço, entre março e dezembro deste ano. Ele pesava 129 kg na primeira foto, com 34,5% de gordura corporal. Na segunda imagem, Di tem 99kg e 10% de gordura corporal. "Mudei por medo de morrer! Tempos atrás, eu apareci no Instagram, postando um texto triste, pois havia feito exames e estava MUITO MAL de saúde! Morrer aos 26 anos, por falta de compromisso com a própria saúde, não estava nos meus planos!", afirmou. Ele compartilhou um diário de suas atividades físicas no dia a dia, além de afirmar que está há 9 meses sem beber álcool e há 1 ano sem exagerar nas refeições, além de treinar todos os dias. Decidi que minha vida iria se transformar. Decidi que iria mudar meu corpo por dentro e por fora! Inclusive, nesse processo, eu entendi que, o nosso corpo é um reflexo de como está a nossa mente! Não tem como estar bem de cabeça, estando infeliz com o próprio corpo e vice-versa, pois as coisas andam juntas!!! Eu cuidei dos dois", completou.

