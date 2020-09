Ex-BBB Mari Gonzalez muda visual e fica loiríssima: 'a nova Mari tá ON'

Mari Gonzalez mudou o visual nesta terça-feira (29). A ex-bbb e ex-panicat surgiu loiríssima e poderosa após fazer a transformação para uma marca de um descolorante de cabelos:

"DO NADA... loira! Eu não sabia que me amava loira, até ficar. (...) A NOVA MARI TÁ ON, e eu já to amandoooo", comemorou ela.

Na última semana, Mari virou assunto ao lado do namorado, o também ex-bbb Jonas, após ele revelar qual foi o recorde de horas transando entre os dois.