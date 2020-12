Ex-BBB Marcela Mc Gowan engata affair com cantora sertaneja

Marcela Mc Gowan está vivendo um affair com uma cantora sertaneja. De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, a ex-BBB está ficando com Luiza, que faz dupla com o cantor Maurílio.

Ainda segundo a publicação, a médica está no Maranhão acompanhando alguns shows da dupla. Elas teriam se conhecido durante uma viagem para Maragogi no início de novembro.

A assessoria da ex-BBB informou que 'elas estão se conhecendo melhor. Nada sério'.