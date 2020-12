Diretor de 'O Senhor dos Anéis' divulga imagens de novo filme sobre os Beatles

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo filme sobre o processo de gravação de "Let it Be", último disco lançado dos Beatles, teve um trecho divulgado esta semana. Peter Jackson, diretor de "O Senhor dos Anéis" e que está por trás do projeto, compartilhou cerca de 5 minutos de imagens inéditas do Fab Four em estúdio.

No vídeo, publicado no YouTube e no Disney +, o diretor explica que o filme já deveria ter sido lançado, em setembro deste ano, mas acabou adiado devido à pandemia de coronavírus. Neste momento, Jackson está na Nova Zelândia trabalhando para finalizar o documentário.

Com o nome de "Get Back", o filme está sendo feito a partir de 56 horas de imagens inéditas dos Beatles em estúdio. A banda estava vivendo as gravações turbulentas de "Let it Be", penúltimo álbum gravado (o último foi "Abbey Road"), mas o último lançado da banda, em 1970.

Apesar do conhecido clima pesado daquelas sessões de estúdio, o vídeo divulgado por Jackson mostra John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison se divertindo enquanto gravam "Get Back" --música de 1969 que chegou ao topo das paradas e dá nome ao documentário.

Em certa altura, Lennon brinca enquanto lê uma notícia sobre Harrison ir a julgamento por ter agredido um fotógrafo. Depois, Lennon e McCartney cantam um trecho de "Two of Us" com as bocas fechadas e os dentes cerrados.

Mais do que um trailer, o vídeo funciona muito mais como uma amostra do material com que Jackson está trabalhando. Além das imagens de estúdio, há também cenas da banda tocando seu último show, uma apresentação surpresa no terraço da gravadora do grupo, a Apple, no centro de Londres, em 1969.

"Get Back", o filme, tem previsão de lançamento para agosto de 2021. Jackson trabalhou no documentário com os integrantes remanescentes, McCartney e Starr, e também com as viúvas de Lennon e Harrison.