Ex-BBB Marcela assume romance com Luiza, da dupla com Maurílio

A ex-BBB Marcela McGowan, assumiu o relacionamento com a sertaneja Luiza, da dupla com Maurilio, e publicou neste sábado (26) uma foto de mãos dadas com a cantora, que também repostou a imagem.

De acordo com a colunista Fabia Oliveira, aex-BBB contou que as duas se conheceram durante uma viagem a Maragogi, em Alagoas, no início de novembro. Na viagem, Marcela estava acompanhada das ex-sisters Gizelly Bicalho, Ivy Moraes e Hariany Almeida.