Amado Batista fez show com público aglomerado antes de contrair Covid-19

Amado Batista foi diagnosticado com coronavírus poucos dias depois de fazer um show em Baraúna, no Rio Grande do Norte, com o público aglomerado sem máscara. A equipe do músico confirmou que ele testou positivo no dia 21 de dezembro, uma semana após a apresentação;



Ele teve febre no primeiro dia mas já está bem. Amado chegou a ir a um hospital fazer acompanhamento médico e realizou exames de sangue e raio-x do tórax. A equipe afirma que ele está isolado e recluso em sua casa, em Goiânia.

Nas redes sociais, Amado chegou a mostrar como foi o seu show no dia 13 de dezembro: muita gente sem distanciamento e nada de máscaras. Apesar disso, ao anunciar a apresentação ele havia dito que seguiriam todos os protocolos de segurança.