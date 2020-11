Ex-BBB Letícia Santiago exibe bumbum empinadíssimo em mini fio-dental

Letícia Santiago, que participou do Big Brother Brasil 14, colocou o bumbum lá nas alturas em uma foto publicada no Instagram neste domingo (8).

A apresentadora usou um biquíni no tamanho "micro", e cor-de-rosa, enquanto o atributo se projetava para cima. Para quem não sabe, o bumbum não é natural. A loira aplicou no início do ano 100 ml da substância PMMA.