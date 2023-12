Ex-BBB Key Alves mostra antes e depois de silicone

A jogadora de vôlei se mostrou feliz com o resultado. “O médico de cirurgias plásticas da família foi uma honra operar contigo e sou eternamente grata pelo seu trabalho que Deus abençoe minha recuperação. Obrigada por todas as mensagens de carinho, presentes, flores, vocês são demais chaveirinhos”, disse Key.

O vídeo foi publicado no perfil do médico João Assaf, responsável pela cirurgia. "Eu já participei da transformação da mãe e da irmã e agora, finalmente, chegou a vez dela", escreveu.

Key Alves compartilhou com os seguidores o processo de sua cirurgia plástica. A ex-BBB colocou próteses de silicone e mostrou um pouco do antes e depois.

