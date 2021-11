Ex-BBB Hadson descobre quarto filho após teste de DNA

O ex-BBB Hadson Nery descobriu recentemente que é pai de um jovem de 19 anos após resultado de um teste de DNA. O ex-jogador tem outros três filhos.

O rapaz é fruto do relacionamento de Hadballa com uma amiga de escola ainda em 2001. Ele conta que precisou terminar o namoro por conta da carreira no futebol e sua viagem para o Japão.

"Estudamos juntos por muito tempo e tivemos um relacionamento meio que de carnaval, posso dizer assim, por volta de 2001. A gente se relacionou, mas segui carreira como jogador de futebol. Aquela altura, tinha ido embora para o Japão jogar e a gente perdeu o contato. Ela não quis me contar o que aconteceu depois e ficou nisso. Fiquei sem saber da gravidez dela. Ela achou, por fim, assumir sozinha o filho. Perdi realmente o contato com ela. Não teve nenhum tipo de problema em relação a eu saber de algo", contou o ex-BBB ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Hadson e o jovem já se conheceram e em breve ele deve ser apresentado aos irmãos, avó e demais familiares do ex-jogador.