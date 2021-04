Ex-bbb Gleici processa clínica que divulgou procedimento estético no nariz

Segundo o Uol, na ação Gleici alega que pediu para que o procedimento não fosse revelado. Além disso, passou a ter problemas psicológicos após a mudança no nariz, pois “não mais se reconhecia quando se olhava no espelho”.

Recentemente, Gleici Damasceno deu o que falar nas redes sociais ao surgir com o nariz modificado . Após críticas, a vencedora do BBB18 afirmou que não havia gostado de um procedimento no nariz e acabou se submetendo a uma rinoplastia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.