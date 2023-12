Ex-BBB engravida de amigo e relata experiência

“Hugo quando soube passou mal! Quase desmaiou, deu tontura nele. Foi uma espera de dois anos! A IZA será a madrinha”, revelou. Bianca soube do resultado do teste enquanto estava em um trabalho com a cantora.

Na última tentativa e com um outro médico, a stylist conseguiu 60% de chances do embrião vingar, o que deu certo e agora ela dará à luz a uma menina.

“Sempre conversamos sobre os nossos desejos de ter um filho e a gente falava que se até os 40 não tivéssemos tido, iríamos ter um junto”, disse. Ele é um cara super zen, também trabalha com óleos essenciais. Gosta de andar de moto, de fazer trilha e de ficar no mato", acrescentou.

