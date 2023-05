Ex-BBB Camilla de Lucas e Blecaute se casam em cerimônia de luxo no Rio

O menu tem ítens como caldinho de alho poró, ceviche de banana, picadinho de batata inglesa com farofa e banana frita, salmão com musselini de bacon e nhoque de fondue de queijo. Há cinco opções de drinks no bar: caipirinha de limão, caipirinha de morango, Moscow mule, gin tônica e Joe spicy.

A cerimônia luxuosa para 230 convidados aconteceu em uma casa de festas na Ilha de Guaratiba, na zona Oeste do Rio de Janeiro, e o aluguel custa a partir de R$ 100 mil. Camilla contratou a organizadora de casamentos Natália Machado, que assinou o casório de Mumuizinho e, segundo a revista Quem, a média de preços do seu trabalho é de 180 mil; a cerimonialista Rosi Medeiros, especialista em casamentos na natureza, também assina a festa.

A influenciadora e ex-bbb Camilla de Lucas e o cantor Blecaute se casaram neste sábado (12) no Rio de Janeiro, em uma cerimônia que contou com presença de outros famosos como Ana Clara, Juliette, João Pedrosa, Pocah e Carla Diaz.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.