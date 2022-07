Ex-BBB Arthur Picoli responde elogio de Mel Maia após ficada: 'madura, gente boa'

O ex-BBB Arthur Picoli falou sobre a ficada com Mel Maia e o elogio da atriz, que o elegeu como o mais "gostoso" que já beijou.

"O crossfit está em dia, né? Encaro como um elogio, assim como as pessoas elogiam o cabelo, o sorriso... Fico feliz por ter elogiado o meu corpo. Ela também é muito gata e já falei isso para ela." Arthur completou o elogio e deixou no ar um possível replay com a atriz: "A Mel é uma menina incrível, madura, gente boa e foi super da hora. Rolaria de novo."

O ex-BBB aproveitou ainda para rebater as críticas sobre a diferença de idade com Mel, que completou 18 anos em maio: "A Mel hoje é uma mulher, tem 18 anos. Eu sou um homem de 28, normal. Uma coisa que aprendi nesses dois anos de fama é não bater de frente. A gente ficou. É verdade. Quando eu tinha 18, já fiquei com mulheres de 28. Assim como quando eu tinha 20, fiquei com de 30. A galera fica querendo colocar na balança que 10 anos de diferença não pode? Pera! "