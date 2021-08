Ex-atriz da Nickelodeon acusa ex de estuprá-la e usar áudio do crime em música

Por fim, ela afirma que foi convencida pelo ex a se casar para que ele conseguisse obter o Green Card, já que é canadense. Para quem não sabe, o documento é a permissão para cidadãos estrangeiros fiquem no país de forma permanente. O casamento acabou em 2016 e o divórcio só saiu em 2019.

Um trecho do processo obtido pelo TMZ mostra que a atriz acusa o ex de ter iniciado o relacionamento quando ela era menor de idade, e depois praticado outros atos criminosos: "O processo é sobre um músico libertino que se aproveitou da inocência de uma fã menor de idade para manipulá-la e coagi-la a sucumbir os repetidos ataques sexuais".

Alexa Nikolas, conhecida pelo seriado “Zoey 101”, do canal pago Nickelodeon, está acusando o ex-marido, o cantor Michael Milosh, vocalista da bandda Rhye, por pedofilia, abuso sexual e manipulação. A atriz afirma que ele ainda usou áudios do estupro em uma música sua anos depois.

