Ex-ator mirim de ‘Escola de Rock’ morre em acidente trágico de bicicleta

Kevin contracenou com Black em “Escola do Rock”, em 2003, interpretando o baterista Freddy.

"Notícias devastadoras. Kevin se foi. Muito cedo. Alma bonita. Tantas lembranças ótimas. Com o coração partido. Enviando amor para sua família e toda a comunidade da 'Escola de Rock'", escreveu Jack no Instagram, homenageando o ator.

