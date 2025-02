Evaristo Costa diz que Doença de Crohn entrou em remissão

No ano passado, ele contou que perdeu 22 quilos em apenas três semanas por conta da doença. Evaristo também chegou a ser internado na UTI no Reino Unido por conta da Doença de Crohn.

Para celebrar a melhora, o ex-âncora do Jornal Hoje publicou um registro de sua ida a uma feira de rua para comer pastel, brincando com a legenda: "Comemorar."

