Evaristo Costa decide processar CNN; Saiba o valor da indenização

O jornalista foi demitido em setembro após mais de 1 ano no ar com o programa 'CNN Séries'. Ele contou que foi pego de surpresa e só ficou sabendo que seu programa não iria mais para a grade ver uma chamada da programação no ar.

Evaristo Costa decidiu processar a CNN Brasil por desrespeito profissional e danos morais e materiais e pedir R$ 300 mil de indenização. A informação é do colunista Ricardo Feltrin, do UOL.

