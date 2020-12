Evanescence lança novo single ‘Yeah Right’; ouça

A banda Evanescence lançou uma nova música nessa sexta-feira (04), que está disponível em todas as plataformas digitais. A música se chama ‘Yeah Right’ e é o 4º single da banda lançado este ano, após “Wasted On You”, “The Game Is Over” e “Use My Voice”. As músicas fazem parte do próximo álbum da banda, ‘The Bitter Truth’, ainda sem data de lançamento.