'Eu transo porque quero transar', dispara Anitta em entrevista

Ela afirmou que não é uma ninfomaníaca e que se está com alguém exclusivo, tudo bem. "Se me faz sentir bem, estou super bem, não preciso sentir nada mais".

Apesar disso, a cantora explicou que agora está namorando e o escolhido pediu exclusividade no relacionamento: "Estou respeitando [o combinado]", afirmou ela, acrescentando que sugeriu relacionamento aberto, mas ele não quis: "Eu gosto da pessoa, então disse ok".

A cantora fez a declaração após revelar que já ficou com metade da indústria musical, e garantiu: "Nunca por interesses profissionais. Eu transo com as pessoas porque eu quero transar".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.