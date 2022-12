Esposa do jogador argentino Lautaro encontra vidro em sua bebida no Catar

A Argentina enfrenta a França neste domingo na final. De acordo com o Daily Star, Agustina estava em uma balada em Doha com a irmã e uma amiga.

A esposa do jogador argentino Lautaro Martínez, Agustina Gandolfo, precisou ser hospitalizada após encontrar vidro em sua bebida. A modelo está no Catar para acompanhar o amado na Copa do Mundo.

