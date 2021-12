Esposa de Maurílio mostra foto do casal adolescente e homenageia cantor: "vou te amar pra sempre"

Luana Ramos deixou uma declaração de amor eterno ao marido, o sertanejo Maurílio, após a morte dele nesta quarta-feira, 29. "Vou te amar para sempre", escreveu ela, ao compartilhar uma foto do casal postada originalmente por uma amiga. Na foto em questão, ela e Maurílio aparecem adolescentes, sorrindo um para o outro enquanto ele dá uma flor a ela. “Lembro de quando tirei essa foto de vocês dois, e ela segue sendo uma das minhas preferidas. Sabe aquele amor que a gente só vê em filme? Aquele amor que começa na infância e que amadurece ao longo dos anos? Vocês dois foram feitos um para o outro, a tampa e a panela. E que bom que vocês se encontraram!”, escreveu Karlla Lorena, que achou a foto para homenagear o amigo. Três dias atrás, quando Maurílio ainda estava na UTI, Luana havia publicado uma foto antiga, do casal bem novinho. O cantor da Luiza e Maurílio faleceu aos 28 anos vítima de um tromboembolismo pulmonar.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.