Erika Januza diz que diferença de 14 anos não atrapalha namoro com filho de Nakamura

A atriz Erika Januza voltou a falar sobre o namoro com Juan Nakamura e garantiu que a diferença de idade de 14 anos entre eles não atrapalha o relacionamento.

“A idade era o meu medo, mas ela nunca atrapalhou em nada, pelo contrário. Nós combinamos, gostamos das mesmas coisas”, disse ela a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Erika ainda relembrou quando viu uma foto de Juan há alguns anos. "A Carol [Nakamura, mãe de Juan] me mostrou uma foto do Juan com 16 anos e eu falei: 'Nossa, você tem um filho desse tamanho?' Não imaginava o que aconteceria anos depois”, contou.

A atriz, que em breve volta ao ar em “Verdades Secretas 2”, disse que apesar da idade não ser um problema, no início ficou incomodada.

“Eu fugi, relutei, porque ele é muito novo. No final das contas estamos aí, felizes da vida. Sempre me relacionei com homens mais velhos, mas isso é muito relativo. O Juan tem o mesmo temperamento que o meu. Os 14 anos de diferença não pesam. Pode ser que daqui a seis ou sete anos comecem a pesar”, revelou.