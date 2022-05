Erasmo Viana sobre gravidez da ex, Gabriela Pugliesi: ‘me pegou de surpresa'

Erasmo e Gabriela se casaram em 2017 e anunciaram a separação no ano passado. Meses depois ela engatou namoro com o artista plástico Túlio Dek, pai de seu primeiro filho.

“Pessoal, hoje reparei que as minhas visualizações nos stories tinham triplicado. Esse tal de engajamento está tão difícil e do nada o negócio triplicou. Alguma coisa esse povo curioso está querendo ver aqui no meu Instagram. Obviamente foi por conta da notícia da gravidez da Gabriela que, de verdade, me pegou de surpresa”, disse.

Erasmo Viana comentou sobre a notícia de gravidez da ex-mulher, Gabriela Pugliesi. No stories, o influencer contou que viu o engajamento crescer após a ex anunciar a gestação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.