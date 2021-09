Erasmo Carlos recebe alta após ficar internado 1 semana com Covid-19

De acordo com o G1, o cantor reagiu positivamente ao tratamento e já havia tomado as duas doses da vacina contra a doença.

O cantor Erasmo Carlos, de 80 anos, recebeu alta médica nesta segunda-feira (06) após ficar internado seis dias com Covid-19. Ele foi internado desde o dia 29 de agosto em um hospital do Rio de Janeiro por recomendação médica por causa de sua idade e ser portador de algumas comorbidades.

