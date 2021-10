Equipe de filme praticava tiro ao alvo com arma usada por Alec Baldwin, diz site

A arma usada por Alec Baldwin durante as gravações do filme “Rust” era de tiro esportivo e não cenográfica, segundo o site TMZ. O acidente no set levou a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos.

O TMZ relatou ainda que a arma era usada pela equipe foram do set para fins recreativos e carregada com munições reais para pratica de tiro ao alvo.

Há suposições que foi por conta disso que uma das balas teria sido esquecida no equipamento, antes de ser entregue para o ator no set de filmagens.

Baldwin estava segurando a arma no set quando ela disparou acidentalmente. Os detalhes do momento do acidente ainda não foram revelados.