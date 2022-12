Equipamentos do show do cantor Harry Styles são roubados no Paraná

Com a repercussão, a produtora do show Live Nation Brasil divulgou uma nota e negou que os instrumentos da banda tenham sido roubados.

Harry Styles, que fez parte do grupo One Direction, tem show marcado em Curitiba neste sábado (10) com a tour ‘Love On Tour’.

Uma van que transportava instrumentos para o show do cantor britânico Harry Styles foi roubada na madrugada deste sexta-feira (9) em Campina Grande do Sul, Curitiba.

