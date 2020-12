Então é Natal: Simone faz live comemorativa nesta sexta

Quem nunca ouviu Então é Natal da Simone?. A cantora é dona do hit mais famoso do Natal brasileiro, e o álbum que lançou o hit completa 25 anos em 2020.

Para comemorar, Simone vai fazer uma live nesta sexta-feira (25) às 20h, em seu canal no Youtube. O show também será exibido pelo canal de Tv Arte1.

Vale lembrar que o hino Então é Natal foi lançado em 1995, e na época não agradou muito. Simone revelou em entrevista no Programa Conversa com Bial, que sofreu com as críticas negativas.

“Aconteceu uma coisa inédita no Brasil porque [na época que foi lançado] não havia um disco falando e sendo cantado com músicas natalinas. Mas me pegaram pra Cristo. Eu sofri bullying com ‘Então é Natal”, afirmou Simone.

A música que é uma adaptação de Happy Xmas (War Is Over) de John Lennon e Yoko Ono, começou a vender bem rápido mesmo com as críticas.

Apenas um mês e meio após o lançamento, ‘Então é Natal’ vendeu mais de 1 milhão e 500 mil cópias.

“Aconteceu um ‘boom com essa música, e você não pode dizer não a uma coisa que foi chancelada pelo brasileiro”, argumentou Simone. O sucesso, contudo, não evitou que a cantora fosse criticada por ter lançado um disco temático de Natal. “Qual é o problema de eu cantar o que eu quiser? Preconceito? O que é isso?, relembrou.