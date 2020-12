Após término, Pai de Duda Reis manda indireta para Nego do Borel

O pai de Duda Reis, o médico Fernando Luz Barreiros, se pronunciou sobre o término da filha e mandou aquela indireta para Nego do Borel.

Ele postou uma imagem com a seguinte frase: "Acabou, do mesmo jeito que começou, do nada" e na legenda criticou o posicionamento das assessorias ao informar sobre o fim do relacionamento do cantor com a jovem de 19 anos.

"Não existe nada mais nojento que duas assessorias negociando como irão dar uma notícia! Só pensam em dinheiro! Esquecem de expor a verdade! É por isso que os abusos se perpetuam", escreveu o médico.

Nego do Borel e Duda Reis estavam há quase 3 anos juntos. O relacionamento deles foi marcado por polêmicas, envolvendo os pais da jovem que desde o início foram contra a união dela com o funkeiro.