Ensanguentado, amigo de Ludmilla rebate influencer sobre agressão

O produtor Renato Smith, um dos amigos da cantora Ludmilla acusados de agredir a influencer Raiane Moreira, de 21 anos na saída de uma boate no Rio de Janeiro, negou as acusações e disse que foi agredido.

Raiane contou, em um vídeo aos prantos, que foi jogada no chão e agredida por três ou quatro homens amigos de Ludmilla, de quem já foi amiga e não é mais. A jovem conta que os rapazes a abordaram e a chutaram “por motivo nenhum” na saída da boate localizada na Barra da Tijuca, e ainda a ameaçaram. A estudante de Psicologia disse que estava tudo normal e nada aconteceu antes de ser agredida pelos amigos da cantora.

Renato Smith publicou uma foto com o rosto ensanguentado, e escreveu: “O único agredido fui eu”. Ele gravou um vídeo em que afirmou que já foi colega de Raiane, mas que deixou por motivos de “falsidade” e porque a jovem só queria ser famosa.



Acredito que toda história tenha duas versões. Sempre acompanhei a @Ludmilla e a @CrisPattyy nas redes sociais e sempre vejo os amigos nos story, pelo ver eles não são desse caráter. Acho que ela tá querendo biscoito sim pic.twitter.com/zRuGb1y8iA — (@Athamires22) October 30, 2020

Em seguida, ele deu o restante da sua versão sobre o caso: "Quem me bateu foi o amigo dela. Ninguém encostou uma mão nela. Eu, sim, que fui agredido. Quem me conhece sabe que não sou assim do jeito que ela está falando. Ela só fez isso tudo para querer ganhar fama, que ela sempre quis. Inclusive usou o nome da Ludmilla, sendo que a Ludmilla nem no momento estava. Ninguém encostou nela. Só houve xingamentos de ambas as partes".

Renato diz que Raiane não foi jogada no chão, mas que caiu durante a confusão: "Não mesmo, o menino que me bateu estava na frente dela.Aí, na correria realmente, ela realmente caiu. Não porque alguém a jogou e, sim, porque ela caiu.".

"Ela fez corpo de delito, só que não dará em nada. Muito pelo contrário, ninguém bateu nela. Ela não tem um arranhão. O que ela está fazendo é muito triste, porque tem muita gente me xingando e ameaçando. que ela está fazendo é um absurdo porque estou sendo ameaçado de todas as formas. No meu instagram, é ameaça o tempo todo. Tive que bloquear os meus comentários.".

No Twitter, o nome de Ludmilla segue entre os assuntos mais comentados devido à polêmica.