Enquetes mostram quem são os favoritos ao prêmio e os rejeitados do BBB 21

Com menos de um mês para a final do Big Brother Brasil 2021, o programa tem os participantes mais populares e os mais rejeitados bem definidos entre os 9 brothers e sisters restantes no reality show.

Enquetes de sites especializados mostram que o público tem dois favoritos ao prêmio: Gilberto e Juliette. A advogada paraibana que antes do BBB se dedicava à profissão de maquiadora, tem atualmente 60,39% da preferência dos leitores do site Notícias da TV, que votaram na enquete. Gilberto aparece com 30,37%.

Na enquete do Uol, que tem 37016 votos, Juliette aparece com 49,87% da preferência dos leitores entre os 9 participantes, e Gilberto com 24,57%. Caio Afuine tem 8,18%, seguido de Arthur, com 8,07%. Camilla e João aparecem atrás de Fiuk, com cerca de 2% da preferência. Por penúltimo e último aparecem Viih Tube, com 1,09% e Pocah com 1,075.

Mais odiados - Uma enquete "do mal" também foi realizada pelo Uol. Nela, os leitores foram convidados a votar nos brothers que mais rejeitam no programa.

Viih Tube aparece em disparado com 35,25% dos votos como a mais odiada. Arthur, que antes ocupava o posto, está com 20,50% dos votos. Em terceiro lugar de rejeição está João Luiz, com 9,07%. Caio em seguida, com 8,81%. Gilberto tem 8,71%, e Juliette 8,20%. Fiuk tem 6,17% e Camilla, 1,68%. Pocah, além da menos cotada para ganhar, também é a menos odiada na enquete, com 1,54%.