Empresária detona cruzeiro de Neymar e diz que ambiente é impróprio para crianças: 'tudo liberado'

Uma empresária de moda detonou o cruzeiro de Neymar e não gostou da experiência. Ela levou o filho adolescente na tentativa dele conhecer o jogador, mas reclamou que 'o craque não aparece' no navio.

"Tudo é em volta dele. Meu filho não come, não dorme, não faz nada em função desse tal de Neymar. Em um evento como esse, ele pelo menos devia ter marcado uma sessão de autógrafo, dado boas-vindas para as crianças. O cara não aparece - só apareceu ontem, no camarote da balada. Nem aí para as crianças, ele está fazendo a festa dele", criticou.

E não parou por aí. A empresária opinou que o ambiente se tornou impróprio para as crianças e que deveriam ter censurado a entrada de menores.

"Se era pra fazer um evento como esse, devia ser censurada a entrada das crianças com menos de 14 ou 16 anos. O que acontece na piscina à noite, não é coisa pra criança. Tudo acontece na piscina, e isso não é ambiente pra criança", relatou.

"Deveria ter sido estabelecido limite de idade para a venda das cabines, tipo hotel adults only ou, pelo menos, barrar a entrada de crianças no ambiente do navio em que rolava a festa com 'tudo liberado'. O problema é que não tem uma área no navio em que estejamos livres disso", disparou.

O ingresso mais caro custa R$ 28 mil. "Não é um cruzeiro barato. Eu estou comendo pão com manteiga e café com leite. Pessoas que já fizeram cruzeiro disseram que a qualidade da comida é diferente. Nesse, a reclamação é geral. Até para quem está na área VIP".