Em vídeo divertido, Anitta ensina português para Saweetie no Carpool Karaoke

No vídeo, as duas aparecem passeando de carro quando Saweetie comenta que português é sexy. Anitta diz que sempre ouve isso, e afirma que vai provar para ela que de fato, é uma língua sexy. A carioca começa a falar frases na sua língua materna e surpreende a colega com a tradução para o inglês - com coisas do tipo "Meu pé tá fedendo", "Minha espinha estourou enquanto eu te beijava", entre outras.

Anitta participou do programa badalado nos EUA, Carpool Karaoke: The Series, e divertiu internautas em uma prévia em que aparece “ensinando” português para a rapper Saweetie.

