Em tom de deboche, Shakira canta música que fala de matar ex

A cantora Shakira publicou um vídeo no Instagram cantando a música Kill Bill, da cantora SZA. A letra da canção da cantora americana faz referência a “matar o ex e a namorada dele”.

No vídeo publicado pela colombiana, ela aparece com um limpador e, enquanto canta, sorri. A música de SZA diz: I might, I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend’s next, how’d I get here? (Eu talvez, eu talvez mate meu ex, não é a melhor ideia A nova namorada dele será a próxima, como vim parar aqui?, em tradução livre).

Shakira e o ex-marido, o jogador Gerard Piqué, se separaram após a cantora descobrir traições do atleta. A artista lançou uma música, em parceria com o DJ Bizarrap, intitulada Shakira BZRP Music Sessions 53, que tem diversas indiretas para seu ex. Na letra, a cantora critica o atleta e ironiza as supostas traições que repercutiram nas redes nos últimos meses. Em diversos termos em espanhol, a artista ainda repete a palavra Piqué.

Em um trecho da nova faixa, ela diz: “Eu valho duas de 22 [anos]/ Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Sou muita areia pro seu caminhãozinho/ por isso está com uma garota igualzinha a você”. Piqué assumiu publicamente o relacionamento com Clara Chia Marti, de 23 anos.