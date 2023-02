Deborah Secco diz que não treina para Carnaval há 7 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Deborah Secco, 43 anos, será rainha do Camarote Quem O Globo no desfile das escolas na Marquês da Sapucaí, mas, a atriz não treina há 7 anos, desde o nascimento de sua filha, Maria Flor. Secco conta que, mesmo assim, está "muito feliz com o corpo que tenho".

Após aparecer com um macacão colado ao corpo e transparente vermelho no último ensaio da Acadêmicos do Salgueiro no último sábado, 11, a atriz conversou com a revista Quem e contou um pouco sobre seu processo de preparação para o desfile.

"Sei que não tenho mais aquele corpo que tinha aos 20 anos; estou molinha, estou mais velha", afirmou Deborah Secco, tendo certeza de adicionar depois: "E está tudo certo, só não fica velho quem morre antes".

Brincando que é "ruim mesmo", a atriz também relatou que quando o assunto é treino e academia, "às vezes volto, fico 15 dias e paro". No entanto, agora com a agenda cheia para o Carnaval, os treinos não param - mesmo que ela não sinta nenhuma pressão sobre sua forma física.

"Já não sou mais uma menina, já não busco mais essa estética de menina. Sou muito feliz com quem eu sou, com o corpo que eu tenho, com a mulher em que me transformei e que eu aprendi a ser ao longo desses 43 anos", afirma a atriz.

Em relação a suas roupas mais reveladoras, Secco diz que não "tenho muitos pudores", afirmando também que: "meu [corpo] é o mais lindo do mundo porque é o único que eu tenho". Para cuidar desse corpo, Deborah vai sempre no dermato, contando com diversos tratamentos com colágeno.

"Coloco bioestimulador de colágeno no corpo inteiro: bumbum, abdômen, perna. Já faço há alguns anos e vejo um belo resultado. A minha meta é Carnaval", diz.