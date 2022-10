Em processo, Angelina Jolie acusa Brad Pitt de agarrá-la pela cabeça e sufocar um dos filhos

Os advogados de Jolie alegam no processo que as negociações para que ela vendesse sua parte para o ex-marido foram canceladas porque Pitt exigia que ela assinasse um acordo para não divulgar "o abuso físico e emocional dela e de seus filhos".

O ator teria ainda derramado cerveja na atriz e cerveja e vinho tinto nos filhos. A atriz pediu o divórcio dias depois do ocorrido. O processo movido por ela é uma resposta à ação aberta por Pitt contra Jolie por causa de uma vinícola francesa que ambos tinham quando casados. O ator afirma que ela tentou lhe "infligir danos" ao vender sua participação de 50% para um oligarca russo com "associações e intenções tóxicas".

O abuso, de acordo com os documentos, conseguidos pelo "New York Times", aconteceu durante um voo entre a França e os Estados Unidos. "Pitt sufocou uma das crianças e bateu na cara de outra", afirma ela no processo. Ele também "agarrou Jolie pela cabeça e a chacoalhou".

