Em noite de estreia, Biel e Cartolouco são punidos em 'A Fazenda 12'

Na noite de estreia da 'Fazenda 12', nesta terça-feira (08), o MC Biel e Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, levaram a primeira punição no reality. Eles tomaram banho no banheiro da sede, e deveriam ter tomado banho do lado de fora, na área externa da fazenda. Isso porque os dois participantes foram votados pelos peões e fazem parte da baia, a área sem luxo da edição.

Após a infração, todos os peões foram chamados para uma reunião na sala e receberam a informação sobre a punição: 6 horas sem gás.

"Segundo a página 9 do manual da baia, eles podem apenas tomar banho no chuveiro externo, na área dos animais. Por esse descumprimento, todo o grupo será punido", anunciou a produção.