Em Niterói, rua irá se chamar 'Ator Paulo Gustavo'

Moradores de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, aprovaram a mudança do nome da Rua Coronel Moreira César para Ator Paulo Gustavo. A prefeitura do município fez uma consulta pública que durou três dias. Mais de 30 mil pessoas participaram da votação; 90,2% dos participantes concordaram com a renomeação da rua.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, vai enviar, nos próximos dias, uma Mensagem Executiva para a Câmara de Vereadores solicitando a alteração no nome da rua. Para a recepcionista Paula Rodrigues, a homenagem é mais do que merecida.

Nascido e criado na cidade, o ator costumava usar locais do município como cenário de suas produções. Paulo Gustavo sempre exaltou a cidade e a usou como cenário em seus trabalhos. Locais como a Praia de Boa Viagem, o Campo de São Bento e Icaraí ganharam projeção nacional pelas telas do cinema. O aposentado Fernando Vidal admirava o amor do artista pela cidade.

Outras homenagens ao ator serão o enredo da escola de samba São Clemente para o carnaval do ano que vem, uma estátua em tamanho natural no Campo de São Bento, parque onde Paulo costumava ir com a mãe e a irmã e a possibilidade de dar nome ao Cine Icaraí, atualmente em reforma.

O ator e humorista morreu na noite de terça-feira (4) por complicações da covid-19 após mais de 50 dias internado. Nas redes sociais, Paulo Gustavo se mostrou preocupado e engajado na luta contra o coronavírus e no apoio aos mais vulneráveis.