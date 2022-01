Elza Soares avisou que iria morrer: ‘eles estão chegando’

Elza Soares avisou a família que iria partir, minutos antes de morrer em casa, no Rio de Janeiro. Uma das netas do ícone da música brasileira, Vanessa Soares, contou que a avó avisou que estava morrendo e pouco depois, parece ter visto alguém chegando para buscá-la.

No dia da sua morte, Elza chegou a fazer uma sessão de fisioterapia. Vanessa relatou: “mas ela disse que estava se sentindo um pouco cansada”. “A gente achou que fosse cansaço da viagem. Era um corpo de 90 anos!”.

“Quando foi por volta de meio-dia, 13h, ela começou a passar mal (...). Ela virou para mim e disse assim: ‘Eu tô morrendo’. Eu falei: ‘Tá não, minha rainha.’”, lembrou a neta.

Com isso, Vanessa entrou em contato com os médicos de Elza e pediu ajuda ao marido, Eduardo: “Eduardo chegou no quarto. ‘Fala aí, Elzão! E aí?’”. “Ela virou para ele e falou assim: ‘Eles estão chegando’. ‘E aí ela fechou o olho e foi indo’”, completou.

“Elza foi no dia que ela quis, da forma que ela quis, sem sofrimento, cercada da família, despejando amor e recebendo muito amor”, finalizou a neta.

O empresário de Elza, Pedro Loureiro, relatou ao g1 que o dia começou como outro qualquer, até que a artista sentiu a morte chegando. Ela fez fisioterapia, passou a ficar ofegante e falar de forma embolada. Familiares ficaram preocupados, e Elza garantiu que estava bem. Pouco depois, ela falou aos familiares: "Eu acho que eu vou morrer".

A família chamou a ambulância, checou a sua pressão e oxigenação, que estavam alteradas. Quarenta minutos depois, Elza passou a mudar o semblante e ‘apagou’. "Foi uma morte tranquila, sem traumas, sem motivo. Morreu de causas naturais. Esse, aliás, era um grande medo dela: ter uma morte sofrida, por doença. Hoje, ela simplesmente desligou", relatou o assessor.

A cantora estava com a saúde perfeita e cantou até o fim, como também era o seu desejo, tendo gravado um DVD dois dias antes da morte, e deixando ainda um disco inédito aos admiradores. "Seus últimos dias foram de uma rainha. Ela gravou DVD, cantou, estava de casa nova, uma cobertura que ela comprou. Estava superfeliz, superbem e morreu no auge de seus 70 anos de carreira. Com tudo que ela demorou uma vida inteira para conquistar", disse Loureiro. "No DVD, a última música que ela cantou, cantou em vida, foi: 'Me deixem cantar até o fim'", lembrou.