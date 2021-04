Eliminada, Thaís fala sobre Viih Tube: ‘sem chance de ganhar’

Eliminada ontem do BBB 21, Thaís participou do “Mais Você”, e mostrou a Ana Maria Braga que já percebeu a rejeição de Viih Tube fora do programa, mesmo tendo visto poucas coisas após sua saída do reality show.

A dentista disse que a sua melhor amiga na casa não tem como ganhar o programa. “Pelo que vi, por cima, ela não está com possibilidade de ganhar. Pelo que ouvi, não vi nada concreto ainda”, disse.

Ela também falou que não vê Arthur “rendendo” no jogo. “[O Fiuk] acho que rende, não foi isso que falaram da treta dele com Arthur, que não sei o quê? Acho que Arthur não rende”.

A ex-sister, que se defendeu das críticas de ser influenciável, afirmou que travou no programa. “A Thaís daqui de fora vocês viram. Quando cheguei ali, eu me recuei. Criei uma capa. Desabafei com a Pocah: veio vários gatilhos na minha cabeça. Falta eu confiar mais em mim, do que eu posso ser. Nessas questões de posicionamento sim, gosto de conversar com as minhas amigas, ali me senti recuada, travei”.

E também falou sobre como foi conhecer Fiuk. “Eu imaginava ele diferente, já tira de base que não era o astro que eu via na 'Capricho'. Minha relação de amigo — porque não foi outra coisa — [teve] vários momentos que eu estava triste, [ele] me deu vários conselhos. Várias vezes me pegou chorando, confusa. No começo, sentia uma atração, não tenho para que mentir. Mas por agora, estávamos conversando muito e faltou isso no começo. Se a gente tivesse feito isso, teria rolado melhor “.

“Sentia que ele fugia, mas não dava aquele ponto final, 'não', dava uma voltinha. Não sabia o que ele queria. Depois que a gente se entendeu no final, a cumplicidade aumentou muito”, explicou.

A jovem também falou sobre os conflitos com Juliette devido à amizade de ambas com Viih Tube: “Fiquei chateada porque pensei se ela [Juliette] achava que era só brincadeira nossa amizade [com a Viih]. Não falo impossível [ser amiga de Juliette]. Todas as relações deixei acontecer naturalmente. No começo não tinha contato, agora mais por causa da Viih. Era naturalmente. Não era impossível. Tava naturalmente como todas as relações que tive.”