Elenco de ‘Travessia’ pede afastamento de Cassia Kis após declarações homofóbicas

Segundo fontes, houve uma conversa tensa com o diretor de Travessia, Mauro Mendonça Filho, onde foi relembrado o posicionamento da Globo quanto aos casos de assédio de José Mayer e do diretor Vinícius Coimbra.

Cassia Kis pode ser afastada da novela ‘Travessia’, onde interpreta Cidália. De acordo com o site 'Na Telinha', parte do elenco da novela pediu providências da Globo sobre as declarações homofóbicas da atriz .

