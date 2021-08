Eduardo Moscovis recebe alta no Dia dos Pais após se recuperar da Covid-19

"Não poderia pedir um dia dos pais melhor. Em casa do lado da pessoa que eu mais amo no planeta", escreveu Gabriela nas redes sociais.

O ator Eduardo Moscovis, de 53 anos, recebeu alta após ficar internado desde quinta-feira (05) com Covid-19. Ele foi liberado pela equipe médica, neste domingo (08), e comemorou o Dia dos Pais com a filha Gabriela Richard.

