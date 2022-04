Eduardo Leite curte desfile na Sapucaí com namorado

O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aproveitou o Carnaval ao lado do namorado, Thalis Bolzan, no segundo dia dos desfiles do Carnaval carioca.

"Coisa boa assistir o maior espetáculo da terra ao seu lado", postou o político no Instagram. Ele também publicou uma foto tocando bateria de bloco e escreveu: "Bom também relembrar o carnaval lá da minha terra, Pelotas, quando era Prefeito".

Eduardo Leite declarou ser gay no ano passado e na época anunciou sua vontade de concorrer à Presidência, disputando as prévias do PSDB, que posteriormente ele acabou perdendo para João Dória, que deixou o governo de São Paulo para concorrer na eleição presidencial de 2022.