Edu Guedes rebate Alexandre Correa sobre ter se envolvido com Ana Hickmann enquanto casada

Nesta semana, Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, acusou durante entrevista ao podcast Papagaio Falante, Edu Guedes de ter se relacionado com a apresentadora enquanto ela ainda era casada. Nesta sexta-feira (28), o chef negou qualquer envolvimento com Ana e destacou o respeito que sempre teve pela colega.

“Fui atacado de forma gratuita porque nunca fiz nada de errado. Sempre respeitei a Ana, não é de agora. Eu nunca faria isso na minha vida. Pra quê fazer o mal para o outro? E Ana nunca daria margem para isso, e eu convivia com ela como amigo e via como ela sempre se colocou. Ela sempre se fez respeitar", afirmou.

Edu ainda comentou sobre a derrota de Alexandre Correa nas eleições de 2024, quando o empresário, que se tornou réu por violência doméstica contra Ana Hickmann, não se elegeu como vereador de São Paulo. “Não sou ninguém para julgar. O julgamento, como dessa pessoa, vem do público quando se candidata a alguma coisa, e acho que nem o pessoal do próprio prédio deve ter votado nele. Talvez nem a família... Se você faz algo de errado e faz uma só vez, você pode falar 'desculpa, eu errei'. Mas quando você faz isso na vida, a vida dá as respostas para você”, concluiu o chef.