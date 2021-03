Edson, da dupla com Hudson, piora da Covid-19 e é transferido para UTI

A assessoria da dupla informou, em nota, que o cantor permanece em tratamento intensivo e seu quadro é estável. Ele respira sem ajuda de aparelhos. A mulher do cantor e uma das filhas que mora com o casal não foram infectadas. Além disso, Hudson está bem e não houve contato físico recente entre os irmãos.

O cantor sertanejo Edson, da dupla com Hudson, foi transferido para UTI em um hospital de São Paulo, nesta segunda-feira (08), após apresentar uma piora no quadro de saúde. Ele está internado desde quarta-feira (3) cm Covid-19.

