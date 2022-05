Dupla Osgêmeos alerta para venda de NFTs falsificados de seus grafites

NFT é um certificado digital associado à uma obra de arte também digital que, em tese, garante a autoria do que se está comprando, assim como o certificado de uma obra de arte vendida numa galeria. O mercado para NFTS -que podem ser imagens, gifs, pequenos vídeos e também animações- estourou há pouco mais de um ano, com memes de gatinhos atingindo cifras milionárias.

Uma busca por "osgemeos" na plataforma Open Sea retorna diversos resultados com fotos de grafites supostamente pintados pela dupla, de uma lata de spray estampada com o característico boneco amarelo deles e até da imagem de um avião customizado com um trabalho dos artistas paulistanos.

