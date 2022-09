Dua Lipa aproveita estadia em SP e experimenta pão de queijo e brigadeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora britânica Dua Lipa resolveu curtir a cidade de São Paulo, experimentando comidas típicas como brigadeiro e pão de queijo nesta quinta-feira (8). A estrela viveu um verdadeiro dia de turista e compartilhou com seus seguidores algumas das experiências vividas.

Além da gastronomia, Lipa visitou a Casa de Vidro Lina Bo Bardi, projetada pela famosa arquiteta e seu Instituto, dedicado à promoção e divulgação da arquitetura e urbanismo.

O perfil oficial do Instituto Bardi compartilhou alguns registros do momento e declarou: "Hoje tivemos o prazer de receber a cantora Dua Lipa no Instituto Bardi. Nós apresentamos a história do casal Bardi, um pouco da história do bairro do Morumbi e também sobre a Casa de Vidro, o lar do casal por mais de 40 anos. Foi uma honra recebê-la e a presentar com um livro sobre a Lina Bo Bardi e sobre a obra completa da arquiteta". A cantora agradeceu. "Muito obrigada por hoje", comentou.

Dua Lipa desembarcou no aeroporto de Guarulhos na última terça-feira (6) para realizar um show na capital paulista na noite desta quinta-feira (8) e se apresentar no Rock in Rio no domingo (11), último dia do festival, onde será a atração principal do Palco Mundo.