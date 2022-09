Ana de Armas chora após 'Blonde' ter sido aplaudido de pé por 14 minutos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana de Armas se emocionou com a recepção que seu mais novo filme, 'Blonde', teve no Festival de Cinema de Veneza nesta quinta-feira (8).

De acordo com a revista Variety, a atriz que dá vida ao ícone Marilyn Monroe no longa do diretor Andrew Dominik chorou após a exibição do filme no festival. O filme recebeu 14 minutos de aplausos de pé pelos espectadores, e a protagonista não escondeu a emoção durante o período. A revista disse que Ana estava "brilhando".

A emoção veio depois de Ana enfrentar algumas críticas por ter sido escolhida para interpretar a icônica bombshell americana por causa de sua origem cubana e seu sotaque. No entanto, a atriz foi defendida pelo grupo responsável pelos direitos autorais de Marilyn, o Marilyn Monroe Estate. "Marilyn Monroe é um ícone singular da cultura pop e de Hollywood que transcende gerações e históricos. Qualquer atriz que for designada para este papel sabe que tem um grande desafio pela frente. Baseado no trailer por si só, parece que Ana foi uma ótima escolha, já que ela captura o glamour, a humanidade e a vulnerabilidade de Marilyn", disse o grupo em comunicado.

Segundo Ana em entrevista ao veículo The Times, ela ficou um ano trabalhando no sotaque e modo de falar específico da atriz antes das filmagens de 'Blonde' começarem. "Levou nove meses de aulas de treinamento de fala, e treino e algumas sessões de fonoaudiólogo. Foi uma tortura enorme, foi exaustivo. Meu cérebro fritou", disse ela.

O filme 'Blonde' é um dos mais aguardados para ser lançado mundialmente, e está previsto para chegar ao Brasil no dia 28 de setembro, na Netflix.