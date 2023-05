Documentário sobre Maria Bethânia estreará na TV no Dia das Mães

FOLHAPRESS - O longa "Maria – Ninguém Sabe Quem Sou Eu", sobre Maria Bethânia, será exibido pela primeira vez na televisão no próximo domingo (14), na GloboNews. A produção angariou o título de documentário nacional mais assistido nos cinemas em 2022, tendo atraído mais de 20 mil expectadores.

A data de exibição do filme, que traz um depoimento da cantora sobre a sua mãe, dona Canô, coincide com o Dia das Mães.

"Dadivosa, vaidosa, bonita, elegante no seu sentimento. Que privilégio ser filha de minha mãe, dona Canô. Que mulher forte, que mulher sábia, nos criou com tanta sabedoria. Muito linda, morro de saudade dela, sinto muita falta dela", diz Bethânia, na passagem.

Diretor da obra, o jornalista Carlos Jardim afirma que a cena causou grande comoção no público. "Dava para ouvir algumas pessoas fungando e enxugando as lágrimas nesse momento no cinema. Linda a ligação de Bethânia com a mãe. Impossível não se emocionar", afirma.

Mãe de Bethânia e de Caetano Veloso, dona Canô morreu aos 105 anos, em 2012.

Além de uma entrevista exclusiva com a artista, "Maria – Ninguém Sabe Quem Sou Eu" reúne imagens raras obtidas por meio dos arquivos da TV Globo e da TV Bahia, afiliada da emissora. Entre os registros há trechos dos ensaios do show que Chico Buarque e Bethânia fizeram em 1975, além do concerto "A Hora da Estrela", de 1984, inspirado na obra de Clarice Lispector.

A GloboNews exibirá o longa a partir das 23h do próximo domingo.

