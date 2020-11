Dira Paes protagoniza cenas quentes com outra mulher e web pira; Vídeo

O nome de Dira Paes se tornou um dos assuntos mais comentados, na manhã desta quinta-feira (19), após a atriz de 51 anos protagonizar cenas quentes com outra mulher, na série 'As Five' do Globoplay.

O QUE TÁ ACONTECENDO AQUI pic.twitter.com/NYP60yL1XG — louie ponto (@louieponto) November 19, 2020

Na trama, a atriz veterana interpreta a jornalista Alice, que vive um romance com a jovem rebelde Lica, interpretada por Manoela Aliperti. As cenas que circulam pelas redes sociais mostram as duas na maior pegação com direito a beijos.

'As Five' é um spin-off da novela 'Malhação: Viva a diferença', agora no GloboPlay.