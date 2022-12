Deolane expõe ‘cala boca’ da Record e alimentos vencidos na Fazenda

Deolane fez uma live dias após desistir da Fazenda e não poupou críticas ao programa, ao diretor Rodrigo Carelli e sobrou até para Adriane Galisteu. A advogada expôs que ganhou um ‘cala boca’ da Record e que os peões comiam alimentos estragados.

"Eles falaram que, se eu ficasse quietinha, eu não pagaria multa, receberia cachê, receberia merchan, receberia tudo... Eu preferi não receber e vamos para a justiça (...) Era um dever moral meu vir aqui e falar para vocês tudo o que aconteceu", explicou.

A ex-peoa classificou o reality rural como 'a maior mentira da TV brasileira'. "É a maior falcatrua, é tudo mandado, é tudo combinado. É o que eles querem, eles não deixam ninguém jogar", disparou.

Dentre as acusações, Deolane disse ainda que os peões comiam comida vencida. "Lá também tinham produtos vencidos. Eu fiquei com uma dor de barriga danada! Eu tive que falar num tom meio brava no microfone, pra eles ouvirem. Estavam vencidos a mais de um mês. Inclusive outra, falaram que eu falei mal de uma marca patrocinadora do reality show. Quando em uma dinâmica fomos que era da Aurora, fomos e participamos e lá tinham umas suqueiras com suco dentro. Fora que nas festas as comidas eram todas frias, todas duras e eles colocavam as bebidas 5hs da tarde e gelo descongelava“, disparou.